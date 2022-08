Redemoinho gigante no Rio Paraná está engolindo embarcações, segundo moradores

Um fenômeno assustador que vem acontecendo no Rio Paraná, próximo a Ilha Caraguatay, em Misiones, tem mexido com as águas e com a cabeça dos moradores da região.

Isso porque um redemoinho que se formou no local está engolindo as embarcações e espantando navegadores que passam por ali.

Em vídeo publicado pelo site Diarioepoca, é possível visualizar a alteração do percurso das águas causado pelo acontecimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diario época (@diarioepoca)

Apesar de raro, o fenômeno é algo característico da região e tem até nome: Bairuzú. Tudo isso acontece pela junção de vários redemoinhos que se chocam e, assim, formam uma turbulência.

De acordo com especialistas, estima-se que o Bairuzú tenha cerca de 57 metros de profundidade e que comece a cerca de 15 metros da costa da região.

Mesmo sendo perigoso, a ação não interfere na quantidade e no estado do rio.