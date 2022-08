Qual sua feira e sua banca preferida em Anápolis?

Em sua multiplicidade de locais e ofertas as feiras anapolinas ganharam corpo e ocupam o imaginário gastronômico da população. Frutas, sucos, doces, bolos, carne fresca e temperos coloridos.

De comida oriental a pastel frito na hora a diversidade de aromas e sabores agrada todos os paladares e faz dos nossos feirões cobertos um ponto de encontro de gerações e tradição.

Com o arrocho salarial e econômico há quem prefira chegar ao fim do dia pra pegar a xepa e economizar. Tem também os que adoram passar horas batendo papo e revisitando bancas em busca dos melhores produtos.

A feira do Progresso é comprida, a do Jundiaí é tradicional, a do IAPC é um movimentada, a da Jaiara anda tranquila. Diga aí, qual sua feira e sua banca preferida?

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.