UniEVANGÉLICA conquista nota 5 no MEC: “momento é de celebrar”

A UniEVANGÉLICA conquistou nota 5 do Ministério da Educação (MEC) na modalidade Ensino a Distância (EAD).

A avaliação máxima foi celebrada pelo presidente da Associação Educativa Evangélica, Augusto César Rocha Ventura, que afirmou que o “momento é de comemorar.

A conquista ocorre um ano após a instituição conseguir nota máxima no MEC, que forneceu para a UniEVANGÉLICA o título de universidade.

Para a professora doutora Cristiane Bernardes, pró-reitora acadêmica da UniEVANGÉLICA, a conquista se deu pela plataforma tecnológica e o ambiente virtual de aprendizagem oferecido pela instituição de ensino.

Coordenador do EaD da instituição, o professor Hugo Silvestre celebrou o feito, que segundo ele, coloca a universidade entre as melhores do país na modalidade.

“Obter nota 5 junto ao MEC significa dizer que a Educação a Distância da instituição está entre as melhores do país. Com certeza essa importante conquista é um incentivo para continuarmos aprimorando nossa EAD”.