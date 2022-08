Pernambucanas se pronuncia após caso de supervisor que beijou e tocou menor em Anápolis

A Loja Pernambucanas se pronunciou após vir a público o caso de assédio por parte de um funcionário da empresa contra um menor de idade, de 17 anos, em Anápolis.

O jovem alega ter sido tocado e beijado pelo colaborador, que não teve a idade revelada, dentro de um elevador da loja.

Na nota, a Pernambucanas afirma que é “comprometida com a ética, integridade, diversidade e respeito, repudiando todo e qualquer ato que possa configurar assédio” e se colocou à disposição para colaborar com as investigações.

O caso foi revelado com exclusividade pelo Portal 6, na noite desta quarta-feira (11). De acordo com o adolescente, a situação ocorreu quando ele buscava uma vaga de menor aprendiz na empresa.

Como a gerente não estava presente no momento, o jovem acabou falando com o supervisor da empresa, que ao levá-lo para a sala da superior, o beijou e o tocou dentro do elevado.

A Polícia Civil (PC) já deu início a investigação do caso.

Confira a nota completa:

Há 114 anos, a Pernambucanas é comprometida com a ética, integridade, diversidade e respeito, repudiando todo e qualquer ato que possa configurar assédio. A empresa informa que está apurando o caso e se encontra disponível para colaborar com as autoridades nas investigações.