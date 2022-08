Prefeitura de Anápolis define medidas para acolher pessoas em situação de rua durante o frio

Com as baixas temperaturas em Anápolis, a preocupação com as pessoas em situação de rua aumenta. Para evitar casos de hipotermia, esta população pode buscar abrigo na cidade.

Uma das atitudes para tentar driblar a madrugada fria está sendo a distribuição de cobertores para a população. Essa ação é realizada pelas equipes do Centro Pop, da Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura.

De acordo com a prefeitura, em períodos pontuais de temperaturas baixas, como este, o abrigo no Ginásio Internacional Newton de Farias não entra em funcionamento.

“Isso é passageiro, daqui a alguns dias nós estamos no agosto do calor, então aquela estrutura é montada provisoriamente para um longo período de frio do ano”, afirma o secretário de cultura, Luís Gustavo.

Como alternativa, a administração municipal encaminha as pessoas em situação de rua para casas de passagem, para que elas possam se proteger em um local aquecido. A equipe faz uma rota noturna, para auxiliar esse público.