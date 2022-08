06 lugares para curtir o Dia dos Pais em Anápolis

O Dia dos Pais, que é celebrado no domingo (14), está cada vez mais próximo. Para comemorar o dia deles, os restaurantes e bares de Anápolis já estão preparando uma programação para lá de especial.

Pensando em ajudar os filhos nesta escolha, o Portal 6 preparou uma lista com 06 estabelecimentos para levar os homenageados da data. Confira:

1. Cozinhaça Restaurante

Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, em frente a loja Havan, em Anápolis, o restaurante é conhecido por servir as tradicionais panelinhas. No domingo, o cardápio será especial para os pais, com uma moqueca de peixe.

2. El Mare

Para os apaixonados por frutos do mar, o El Mare também pode ser uma ótima opção. O menu terá pratos selecionados para a comemoração, além de música ao vivo com a cantora Maria Ribeiro de 11h30 as 16h.

Segundo o estabelecimento, o atendimento será feito por ordem de chegada, dispensando a necessidade de reservas.

3. Bento Restaurante

Localizado na parte inferior do Hotel Radisson, no bairro Jundiaí, em Anápolis, o restaurante irá servir um buffet árabe. O cardápio será excepcional para o dia dos pais e a reserva pode ser feita pelo número (62) 3099-2318.

4. O Bosque Bar

Novo na cidade, o Bosque Bar é uma programação diferente para levar os pais. O estabelecimento, que fica na Rua José Neto Paranhos, em Anápolis, está com ofertas especiais.

No domingo (14), a partir das 16h, comprando 03 copos de chopp o visitante do local irá ganhar uma porção de batata.

5. Galpão Grill

Para a família que prefere um bom self-service no almoço, o restaurante Galpão Grill também estará de portas abertas.

O local está fazendo reservas para o dia 14, através do contato (62) 99494-8795. O horário de funcionamento é das 11h aas 14h, com churrasco e diversos opções de pratos.

6. Amora

Recém inaugurado, o Amora Restaurante tem feito sucesso entre os anapolinos. No Dia dos Pais, a programação será desde desde o café da manhã até o jantar.

O estabelecimento irá servir as 04 refeições principais do dia, abrindo às 8h e encerrando às 23h, incluindo almoço ao som de samba e lanche da tarde.