Professora é aprovada em importante programa de educação e vai representar Anápolis em Portugal

Trazendo orgulho para Anápolis, a professora da rede municipal, Simone Moura, foi a primeira aprovada de Goiás em um importante programa de nível nacional que a levará para um intercâmbio em Portugal.

Desenvolvido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), juntamente com o Ministério da Educação (MEC), a proposta inicial do programa “Alfabetização Baseada na Ciência (ABC)” era de que os professores da educação básica elaborassem um projeto para ser desenvolvido com a escola municipal.

A seleção oferecia duas vagas para cada Estado brasileiro e a professora anapolina foi a grande contemplada com a primeira destas em Goiás, além de ter conquistado o sexto lugar nacional com o projeto que apresentou.

Emocionada, Simone Moura contou ao Portal 6 que percebe que está ficando cada vez mais difícil o trabalho do docente na alfabetização e agora, a oportunidade vai permitir que ela estude mais para levar o melhor para os alunos.

“Sou professora alfabetizadora há mais de 25 anos. Cada dia, cada ano, está ficando mais difícil alfabetizar as nossas crianças, pois tem muitos entraves dentro da alfabetização”, contou.

“Então, nós temos que estudar bastante e aprender cada dia mais para poder ajudar as nossas crianças”, completou.

Durante o curso que os concorrentes precisavam realizar, a anapolina se encantou com o progresso conquistado pelas crianças de Portugal após as mudanças na educação. Isso fez com que a educadora ficasse ainda mais contente com a conquista, já que poderá acompanhar bem de perto.

“Foi realmente um presente de Deus na minha vida. Saber que eu posso ter a chance de conhecer isso de perto, para contribuir com as crianças aqui do Brasil, me deixou muito feliz”, relatou emocionada.