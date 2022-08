Pai de ex-BBB sofre grave acidente e morre em estrada a caminho de Goiânia

O pai da ex-BBB Amanda Gontijo morreu neste sábado (13), em um grave acidente de trânsito na estrada a caminho de Goiânia, enquanto trabalhava.

Emocionada, Amanda comunicou aos seguidores o falecimento de Antônio Soares, demonstrando também todo o carinho que sente pelo genitor.

“Hoje acordei com uma notícia muito triste, o céu ganhou mais uma estrelinha. Ainda sem acreditar que meu Papis soberano se foi!”, afirmou.

A ex-BBB contou que já tinha passado um grande susto, quando o pai precisou ser intubado assim que foi diagnosticado com Covid-19, chegando a sofrer duas paradas respiratórias.

“Desta vez Deus ou sei lá o destino levou ele de nós, de uma forma drástica, porém de um jeito que eu sempre imaginei que seria, em um acidente e trabalhando, duas coisas que ele amava, dirigir, estar na estrada e trabalhar”, relatou.

“Acordei com minha mãe me ligando, tomei meu banho, chorei, odiei a vida e resolvi compartilhar [a notícia] porque recebi mensagens perguntando como ele estava. Meu pai sempre foi muito querido muito proativo, atencioso, todo mundo gostava muito dele”, completou.

A família da ex-BBB contou para ela que o acidente aconteceu quando uma carreta tentou ultrapassar uma outra e ao perder o controle, acabou jogando o veículo em que Antônio Soares estava, arremessando ele para o acostamento da rodovia.

Bruno Gontijo, irmão de Amanda, também estava no carro e vivenciou de perto todos aqueles momentos desesperadores.

No momento, ele está em Goiânia para acompanhar e cuidar do processo de liberação do corpo, para que possa ser transportado para a cidade da família, em Divinópolis (MG).

Amanda continua em São Paulo, pois está acompanhando o marido Danilo Monteiro, em um procedimento.

Amigos da família e da ex-BBB lamentam a trágica e repentina perda nas redes sociais, além de desejar forças para Amanda.

Deu conforte o seu coração, minha amiga, força”, comentou uma pessoa.