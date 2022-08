Inscrições abertas para concurso público da Educação com mais de 5 mil vagas em Goiás

O Governo de Goiás abriu neste domingo (14) as inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). São 5.050 vagas para o cargo de professor nível III, do quadro permanente do magistério.

Os selecionados no certame poderão ter uma carga horária de 20, 30 ou 40 horas semanais. A remuneração inicial varia de R$ 1.971,69 a R$ 3.943,37, além de auxílio-alimentação e de aprimoramento, no valor de R$ 500 cada um.

A primeira fase do certame, que serão as provas objetivas e discursivas, deve acontecer no dia 25 de setembro, em 26 cidades do estado.

Depois dessa etapa, os candidatos passarão pelo concurso de títulos, que possui função classificatória. Os concorrentes deverão se inscrever para o município onde pretendem atuar como professores, caso sejam aprovados.

Para se inscrever, os interessados precisam pagar uma taxa de R$ 100. A ação deve ser realizada até o dia 12 de setembro.

Para mais informações, acesse o edital ou o site da banca organizadora, Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades).