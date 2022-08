Em Anápolis, homem é preso após ameaçar e enforcar a própria mãe cadeirante

Um homem, de 36 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (16) pela Polícia Civil de Anápolis, após ter cometido diversos crimes contra a própria mãe, de 67 anos, que é cadeirante.

As investigações policiais apontaram que as ameaças e agressões cometidas pelo filho já não são de hoje, mas a genitora sentia temor de denunciar e ele retornar para cumprir com as ameaças que fazia.

No entanto, a situação saiu ainda mais do controle quando o homem pegou uma faca, nesta segunda-feira (15), enforcou a mãe e começou a dizer que iria matá-la.

O pior só não ocorreu pois as irmãs entraram no meio e impediram que ele tomasse qualquer atitude.

Ainda segundo as investigações, o suspeito é usuário de drogas e alcoólatra e estaria também ameaçando e xingando um sobrinho que também possui deficiência e mora na mesma residência, assim como as irmãs.

A ação de combate à violência contra idosos que prendeu o homem faz parte da Operação Vetus e é realizada em todo o território brasileiro.

Agora, o suspeito responderá pelos crimes de ameaça, injúria qualificada, perseguição e violência emocional, praticados contra a genitora.