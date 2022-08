Disputa entre primos movimenta eleição para deputado em Catalão

Há mais de 20 anos o clã da família Sebba se dividiu por causa do poder político completamente ligado ao poder econômico em Catalão. No meio, no quarto mandato, o prefeito Adib Elias ungiu um deles, Jamil Calife (Progressistas).

Jamil é primo-primeiro do deputado Gustavo Sebba (PSDB), atualmente deputado estadual e candidato à reeleição.

Gustavo é filho de Jardel Sebba, ex-prefeito de Catalão e ex-deputado que chegou a presidir a Alego. O patriarca dos Seba’s também é considerado um dos homens mais ricos da região.

A disputa entre os dois primos movimenta a correlação de formas e acirra a disputa política na cidade, tornando o páreo duro e a vitória de ambos imprevisível.

Acostumado a coordenar campanhas, Luiz Bordoni, atualmente radicado em Catalão, lembra à Seção Rápidas que a polarização entre os primos não diminuem a importância de outros dois candidatos a deputado estadual. O vereador Rodrigo Carvalho e o ex-vice presidente da Agehab na gestão Ronaldo Caiado, Luiz Sampaio.