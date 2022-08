Idosa completa 106 anos e comemora realizando o que a maioria das mulheres tem vontade de fazer

Uma idosa inovou bastante na hora de fazer o pedido de presente de aniversário e acabou recebendo uma festa totalmente atípica na casa de repouso onde vive, no Reino Unido.

Norah Shaw adora uma novidade e pediu à filha que houvesse a presença de um homem bonito e ‘sarado’. E foi o que a secretária paroquial aposentada, Gill Shaw, de 67 anos, fez.

Um stripper, de olhos claros, foi enviado à casa, utilizando apenas um avental, gravata borboleta e máscara de proteção facial.

“Estava sem sunga. Foi muito divertido. Eddy era alto, tinha olhos lindos e era muito atraente. Ele não tinha pelos no peito, o que me impressionou. Eu nunca tinha visto algo assim”, comentou a idosa bastante contente.

Mas apesar da nudez, o evento foi muito tranquilo. O modelo Eddy Betteridge, de 32 anos, levou a alegria para as senhorinhas do asilo entregando cupcakes e pães recheados aos convidados do evento.

Nascida dois anos antes da pandemia da gripe espanhola, Norah já assistiu duas guerras mundiais, teve três filhos, sete netos e seis bisnetos.

Completamente lúcida, a idosa ressalta que o aniversário foi excelente. “Tive um dia absolutamente maravilhoso, foi maravilhoso o tempo todo”, destacou.

