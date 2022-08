Aproveite o bagaço do limão com essa dica que pode te ajudar na cozinha

O limão é uma fruta única e muito versátil dentro da cozinha, em que podemos usar desde o suco, a casca e até mesmo o bagaço do limão.

A fruta possui ácido cítrico que ajuda a maximizar a função das enzimas, estimulando o fígado e ajudando a desintoxicação.

Além disso,os limões são ricos em vitamina C que é ótima para afastar constipações.

São ricos em potássio, que estimula o cérebro e o sistema nervoso, bem como regula a tensão arterial.

Bom e se você acha que seus benefícios ficam restritos apenas ao sabor azedo nas saladas, limonadas refrescantes e caipirinhas deliciosas, você está bem enganado.

Sem delongas, saiba que você pode usá-lo a seu favor na hora de dar um tapa no visual da sua cozinha e ainda de quebrar, evitar o desperdício.

Estamos falando do uso do bagaço do limão!

Afinal, como aproveitar o bagaço do limão?

Provavelmente, todo dia você joga no lixo o bagaço do limão depois de espremê-lo, seja na sua salada, no seu suco e assim por diante, não é mesmo?

Pois saiba que aquela parte da fruta que vai para o lixo pode muito bem atuar na sua cozinha dando um brilho a mais no inox!

Para isso, assista esse vídeo muito criativo que te ensina de uma forma prática:

Basicamente, no vídeo a moça nos ensina a pegar metade do limão que já foi espremido e passar bicarbonato de sódio.

Feito isso, esfregue-o na superfície que você quer dar brilho, como a cuba da pia, panelas, eletrodomésticos e assim por diante.

Deixe agir por alguns minutos e enxague depois. Voilà! Seu item fica novinho e em folha!

A título de curiosidade, tanto suco de limão como bicarbonato de sódio podem ser usados para limpar aço inox, pois o suco é naturalmente ácido e o bicarbonato de sódio naturalmente abrasivo.

Assim, esses produtos naturais são tão eficazes para limpeza como os químicos, porém mais baratos e seguros de se usar.

