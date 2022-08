Sabia que é em Paraty, no Rio de Janeiro, que há o registro mais antigo de caipirinha? Bom, esse clássico e velho drink 100% brasileiro é muito gostoso e sempre é reinventado. Hoje, você vai aprender uma deliciosa Receita de Caipirinha!

Receita de Caipirinha para fazer em casa e beber com os amigos:

Você vai precisar de:

– 1 limão

– 1 dose de cachaça

– 2 colheres (sopa) de açúcar

– Cubos de gelo a gosto

Modo de preparo:

Primeiro, lave, seque e corte as extremidades do limão. Em seguida, corte a fruta em 8 gomos, da seguinte maneira: corte em 4 partes no sentido do comprimento e, em cada parte, em 2 metades.

Por fim, transfira os gomos do limão para um copo baixo, junte o açúcar e amasse com um pilão. Agora, complete com os cubos de gelo, despeje a cachaça e sirva a seguir.

