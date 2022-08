Flagradas, jovens são paradas no Centro de Anápolis e têm o passado descoberto

Duas jovens, de 28 e 24 anos, foram presas na tarde desta quinta-feira (18), suspeitas de praticar diversos furtos em lojas do Centro de Anápolis.

O Portal 6 apurou que a Polícia Militar (PM) estava em patrulhamento após receber imagens de câmeras de segurança de um dos estabelecimentos onde a dupla agiu.

Elas foram localizadas em frente a uma loja de calçados, na Rua Engenheiro Portela. Ao serem abordadas, ambas usaram os nomes das respectivas irmãs para não despistar a polícia.

Entretanto, após busca no sistema, a PM conseguiu a verdadeira identidade das mulheres e descobriram que elas já acumulavam diversas passagens.

Na bolsa de uma delas foram encontrados diversos chinelos, de tamanhos e marcas variadas. Enquanto que a outra suspeita carregava baterias portáteis, máquinas de cortar cabelo, fones de ouvido, capas para celular, dentre outros itens.

Os militares descobriram que as mulheres haviam saído de Novo Gama, cidade no Entorno do Distrito Federal para praticar os crimes. Elas foram levadas até Anápolis por um homem que as buscaria posteriormente.