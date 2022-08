Procon Goiás mira postos de combustíveis após denúncias de aumento de preço em Goiânia

O Procon Goiás deu início nesta quarta-feira (17) a uma série de fiscalizações em postos de combustíveis de Goiânia.

A ação ocorre após consumidores apontarem um aumento repentino no preço da gasolina em alguns estabelecimentos, mesmo com a redução anunciada pela Petrobrás no início da semana.

Em dois dias, 34 postos foram visitados pelas equipes do órgão de defesa do consumidor. Até esta quinta-feira (18), apenas um deles havia sido autuado pela prática abusiva de preços.

Segundo o gerente de Fiscalização do Procon Goiás, Antonísio Teixeira, o estabelecimento, localizado na região Norte da capital, vendia a gasolina a R$ 5,79. Porém, com a chegada dos fiscais, o valor foi reduzido para R$ 4,99.

“A justificativa do funcionário para o valor estar alto anteriormente foi a dificuldade de comprar gasolina. Notamos a prática e agora vamos verificar se o posto é reincidente, pois isso agrava a multa”, conta ao Portal 6.

Além da região Norte, as equipes já estiveram em postos da região Central e nas saídas para Trindade e Goianira. A fiscalização deve continuar nesta sexta-feira (19) e prosseguir também na próxima segunda-feira (22).

Notas ficais de compra e venda dos postos dos últimos 60 dias são exigidas dos empreendidos para comprovar se há ou não aumentos abusivos.