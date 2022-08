Sem sombra de dúvidas, o micro-ondas é um dos eletrodomésticos mais fantásticos que existem.

Já que em poucos segundos, ondas eletromagnéticas dentro do aparelho fazem um agito nas moléculas de água da comida, aquecendo-a de forma quase uniforme e de fora para dentro. Incrível, não é?

Sem contar que a máquina age de forma simples e muito prática, sem segredos ou técnicas mirabolantes.

Todavia, mesmo com toda essa agilidade e simplicidade, existem alguns erros que muitos comentam ao usar o eletrodoméstico. Veja quais são para evitar!

6 erros que a maioria das pessoas cometem ao usar o micro-ondas e não percebem:

1. Aquecer água

Por mais inacreditável que seja, existe um certo perigo ao aquecer água dentro do aparelho, mas calma! Vamos te explicar!

Por mais que você possa fazer isso, o sobreaquecimento pode ser perigoso, já que ao abrir a porta do microondas, a água passa do estado líquido para o gasoso muito rapidamente.

Isso pode parecer inofensivo, mas na realidade pode causar queimaduras graves na sua pele. Tome cuidado!

2. Aquecer grandes pedaços de carne

Se você estava pensando em colocar grandes pedaços de carne dentro do eletrodoméstico, é melhor mudar de ideia.

Além de poderem explodir, há ainda a possibilidade de não cozinhar por inteiro, podendo criar bactérias nocivas à saúde.

Uma boa saída é partir a carne em pedaços mais pequenos para o aquecimento ser uniforme.

3. Linguiças e salsichas

Temos aqui essas carnes processadas que possuem uma película ao seu redor e podem ser muito perigosas.

Isso porque, quando aquecidos no micro-ondas, essa película pode causar uma grande pressão interna, gerando a explosão.

A dica, é fazer furinhos ou embrulhá-las em papel toalha.

4. Cozinhar ovos inteiros

Existem muitas técnicas para cozinhar ovos dentro do aparelho, mas saiba que isso pode ser um grande problema.

Cientificamente, os ovos nunca podem ir para o micro-ondas com a casca, pois a acumulação de vapor no interior pode levar à explosão do ovo. Já pensou no perigo?

5. Utilizar plásticos não adequados

Aqui está um grandioso erro: usar recipientes inadequados para o calor do aparelho!

Isso porque, esses recipientes podem liberar substâncias nocivas para os alimentos e, consequentemente, para a sua saúde.

6. Não limpar o micro-ondas

Por último, seu aparelho deve estar sempre limpo!

Usar ele sempre sujo pode fazer os restos de comidas e resíduos impregnados nas paredes contaminarem os outros alimentos que vamos aquecer ou cozinhar.

