Aprenda estes truques e deixe seu micro-ondas como se estivesse novo

Se tratando de praticidade, o micro-ondas é um dos maiores aliados da vida moderna das pessoas, porque ele consegue preparar alimentos em poucos minutos.

No entanto, quando se fala em limpeza e deixar o micro-ondas cheiroso, a praticidade fica em segundo plano.

Mas hoje viemos te provar que tem como deixá-lo sempre higienizado e sem odor de comida impregnada.

E, detalhe, você não vai precisar de produtos químicos milagrosos e que pesam no seu bolso. Vamos lá deixar seu eletrodoméstico novinho e em folha!

Afinal, como deixar o micro-ondas limpinho?

Primeiramente, você deve desconectar o micro-ondas, para evitar choque elétrico, pois você usará água para limpá-lo.

Assim, caso você encontre apenas algumas pequenas manchas, recomendamos umedecer o um papel-toalha e colá-lo nas paredes internas do micro-ondas , evitando cobrir as saídas de ar. Conecte-o novamente e ligue-o por 4-5 minutos.

Terminado o ciclo, retire os papéis, que devem estar completamente secos e terão absorvido a sujeira.

Se esse método não for suficiente, você poderá limpá-lo seguindo estas etapas:

Primeiro, desligue o micro-ondas e pulverize o interior com um pouco de vinagre. Agora, coloque um recipiente com água dentro do aparelho e ligue-o por 4 a 5 minutos.

Feito isso, limpe com um pano.

O importante para mantê-lo é evitar o uso de detergentes corrosivos que podem danificar o interior, e não esperar que os restos de comida sequem, pois isso dificulta sua remoção.

Curtiu esse tipo de conteúdo? Leia esse também:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!