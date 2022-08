Autor de livro espiritual e dedicação ao voluntariado: o outro lado de Edigar Diniz

Diniz (NOVO) tem o caju como uma das frutas favoritas devido à uma tradição familiar. Na infância, a mãe do candidato ao Governo de Goiás costumava chamar os familiares para, juntos, recolherem os pequenos frutos no Cerrado e depois consumi-los in natura ou em suco.

Torcedor do Goiás Esporte Clube, o empresário do ramo de tecnologia costuma ter como companheiro fiel nos jogos do “Verdão” o filho Davi, de 06 anos. Diniz é natural de Santa Helena de Goiás e disputa a primeira eleição.

Formado em Ciências da Computação, atuou como professor universitário por 12 anos. Ele também utiliza as habilidades acadêmicas para outro propósito: é autor do livro “Seu Novo Eu”, que promete ser um guia prático para a consciência e inteligência espiritual.

Além de administrar uma empresa de softwares, o candidato participa do grupo “Guardiões do Amor Maior”. Trata-se de uma associação da Igreja Católica em Goiânia que realiza várias frentes de trabalho voluntário.

Presença confirmada

Edigar Diniz é um dos governadoriáveis que marcarão presença no primeiro debate entre os candidatos ao Governo de Goiás, realizado pelo Portal 6 e UOL.

O evento será realizado na próxima quinta-feira (25), às 20h30, com transmissão pelas redes sociais a nível local e nacional.