Anitta corta cabelo com GKay, se arrepende e chama cabeleireiro

A cantora Anitta, 29, se arrependeu de ter pedido para a amiga e humorista GKay, 29, cortar seu cabelo durante uma festa em sua casa. Neste domingo (21), ela contou ter chamado um cabeleireiro para arrumar o que foi feito no impulso.

“Por que vocês deixaram eu fazer isso? Está muito torto”, perguntou ela se olhando no espelho. Em seguida, ela pega o celular para pedir indicação para um amigo de um contato do profissional. “É isso, gente! Se beber, não corte o cabelo! Ainda bem que cabelo cresce”, disse ela, após desligar o telefone.

“Se beber não corte o cabelo, esse é o aprendizado do dia. Não briguem com a GKay não viu, gente? Porque eu quando quero uma coisa… Se ela não cortasse, não duvido nada que, do jeito que eu tava ali, eu mesmo pegasse a tesoura e cortasse”, completou ela, em seus Stories no Instagram.

Após alguns vídeos mostrando a chegada do cabeleireiro, a cantora surgiu com o novo visual e disse: “Gente, marca ele que salvou a gente!”. O corte impulsivo aconteceu após a artista se apresentar no Festival Garota VIP no Rio de Janeiro e pedir para ter o cabelo cortado “igual o da GKay”.