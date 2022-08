Descobrimos o que será feito no terreno da antiga Pecuária de Anápolis

Desativada há mais de 05 anos, a antiga “pecuária” de Anápolis terá uma nova utilidade. No espaço que fica localizado na Avenida Pedro Ludovico, região Oeste da cidade, será construída a oitava unidade de supermercado da rede Rio Vermelho.

O Portal 6 apurou que as obras já estão em andamento no local. A expectativa é que a inauguração aconteça no mês de dezembro ou no inicio do próximo ano.

A reportagem procurou o Sindicato Rural de Anápolis (SRA), que confirmou que uma parte da área foi vendida e outra foi alugada por 10 anos pela rede de supermercados.

Ainda segundo o SRA, outra porção do terreno, com frente para a Avenida Pedro Ludovico, também já foi comercializada para outra empresa. Nesse perímetro ainda não se sabe o que será construído.

Mesmo com as negociações já feitas, a propriedade não foi comercializada por completo. O sindicato ainda possui parte da área.

Popularmente conhecida como “antiga pecuária de Anápolis”, o local foi desativado em 2016. No mesmo ano foi inaugurado o novo Parque de Exposições Agropecuárias da cidade, localizado às margens da BR-153, na saída para Jaraguá.