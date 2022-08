Gerente de saúde acusado de abusos sexuais contra mulheres em UBS de Anápolis é solto

O ex-gerente da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bairro São José, em Anápolis, Ramão Teixeira Gauto, foi solto pela polícia após determinação da Justiça.

Ele estava preso preventivamente desde o dia 05 de abril deste ano. O homem é suspeito de abusar sexualmente de funcionárias da unidade.

Ramão foi denunciado pelos crimes de estupro e importunação sexual. Familiares dele, porém, classificam a acusação como armação.

Relatos das vítimas

Duas funcionárias da UBS São José foram as primeiras a denunciar o ex-gerente. No mesmo dia, outras duas que trabalhavam com serviços gerais procuraram a Polícia Civil para representar contra ele.

Ramão já tem passagem por crimes sexuais em Mato Grosso do Sul, mas não ficou preso por falta de provas.

Ele foi demitido do cargo de gerente, o qual ocupava desde janeiro de 2021, depois das denúncias.