Marketing de Vitor Hugo vai ter ajuda de publicitário que fez campanha de Dilma em 2014

Depois da saída do marqueteiro Maurício Coelho da equipe de campanha do deputado Vitor Hugo ao governo, dois conhecidos nomes baianos foram confirmados para construir a imagem do candidato em Goiás: Bruno Cartaxo e Arlênio Sampaio, da Morya Comunicação.

A agência, uma das mais tradicionais da Bahia, é também é a responsável pela campanha do ex-ministro da Cidadania de Jair Bolsonaro ao governo baiano, João Roma (PL) e agora, de Vitor Hugo (PL).

Os dois candidatos têm aspectos em comum: são aliados de Bolsonaro, deputados federais, por outro lado, são desconhecidos.

A equipe será coordenada pelo publicitário Arlênio Sampaio, com colaboração de Bruno Cartaxo.

Em 2014, Cartaxo participou da equipe comandada pelo marqueteiro João Santana que levou à reeleição da petista Dilma Rousseff.

Cartaxo disse à Seção Rápidas que ele ficou com a campanha do governo baiano e Afrênio na de Goiás, mas que não deve deixar de dar pitacos na construção do marketing de Vitor Hugo.

Em Goiânia desde o final da semana passada, Arlênio Sampaio disse à Seção Rápidas que a primeira estratégia é apresentar o Plano de Governo na noite desta segunda-feira (22) no Golden Lis Hotel Boutique, às 18h, duas horas antes de o presidente Jair Bolsonaro conceder entrevista a Willian Bonner e Renata Vasconcellos no Jornal Nacional.

Sobre a pesquisa divulgada pela Serpes/Popular, Arlênio é categórico: “A gente trabalhava com pesquisa interna. São pesquisas que têm o briefing específico. A gente respeita, mas não posso me basear nisso [pesquisa]. Os números internos diferem. Estruturamos um trabalho baseado em pesquisa interna”, diz.

Além do ato desta noite que explicará o plano de governo, a campanha está produzindo peças para rádio e tevê que aproximam a imagem do governadoriável e a do presidente Bolsonaro.

“No primeiro momento é mostrar que pensa na gestão conceitual e alinhamento do presidente. Já começamos gravar para ter programas já na sexta-feira”, afirma ele.