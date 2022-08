MP recomenda suspensão de ônibus com mais de 05 anos de uso no eixo Anhanguera

Um dia após a morte da estudante na queda de um ônibus no eixo Anhanguera, o Ministério Público recomendou ao secretário-geral da Governadoria, Adriano Rocha Lima e ao presidente da Metrobus, Francisco Caldas, que suspendam o uso de ônibus que fazem o transporte público do eixo Anhanguera que tenham mais de 05 anos de uso.

No documento, expedido na sexta-feira (19), a promotora de Justiça Leila Maia Oliveira argumenta que este período é considerado uma média segura para circulação de veículos que prestam esse tipo de serviço.

Leila Maria argumenta que, por força do contrato de concessão,a concessionária está obrigada a manter os veículos de sua frota com observância das idades médias admitidas, conforme definidos no Regulamento Operacional do Sistema Integrado de Transporte da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos da Região Metropolitana de Goiânia (SIT-RMTC).

Ela cita ainda que está em trâmite na 50ª Promotoria de Justiça notícia de fato iniciada a partir de representação da direção do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Goiânia e Região Metropolitana (Sindcoletivo).

Nesta representação, foram feitas denúncias que apontam possível sucateamento da frota utilizada no Eixo Anhanguera.