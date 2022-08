Mulher que ressuscitou no hospital relata o que viu enquanto estava morta: “é real”

O caso de uma mulher norte-americana que foi dada como morta após ter o coração parado por 27 min e ressuscitou depois disso viralizou nas redes sociais e tem impressionado internautas no mundo todo.

Tina Hines vivia muito bem em 2018, sem nenhum histórico de problemas de saúde, quando foi surpreendida com uma parada cardíaca inusitada.

“Minha tia Tina, uma das pessoas mais incríveis, perspicazes e saudáveis que conheço, teve uma parada cardíaca inesperada”, relatou Madie Johnson, sobrinha da mulher.

Após o acontecimento, ela foi levada com urgência a um hospital de Arizona (EUA) e, lá, recebeu um diagnóstico preocupante. Os profissionais tentaram reanimar Tina por sete vezes com o desfibrilador, mas não houve sucesso.

Então, a estadunidense foi declarada morta. No entanto, para a surpresa de todos, minutos depois os sinais vitais dela começaram a reaparecer e estabilizar.

Ainda entubada, Tina abriu os olhos e fez alguns gestos com as mãos pedindo por papel e caneta. E, ao conseguir o que desejava, ela escreveu duas palavras: “é real!”.

Ninguém entendeu a mensagem, de início. Contudo, depois da recuperação completa, Tina conseguiu explicar que pôde ver de perto o céu, durante o tempo que ficou morta.

“Nosso Pai Celestial me trouxe de volta à vida e, no dia seguinte, me permitiu compartilhar sobre sua beleza e graça requintadas, depois de sair do coma. Ele queria deixar bem claro o quão real é o céu e que seu amor é fiel e soberano”, disse nas redes sociais.

