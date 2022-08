Briga em pizzaria pode ter motivado assassinato de jovem casal em Anápolis

A Polícia Civil (PC) está investigando o caso do casal que foi assassinado na última quinta-feira (18), no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). As principais suspeitas são de que os jovens tenham sido alvos de uma vingança.

As vítimas, Lucimar Ravena Lima Pereira e Bruno Ferreira Tavares, ambos de 21 anos, trabalhavam juntos em uma pizzaria onde aconteceu uma confusão dias antes, que pode ter motivado o crime.

Segundo a PC, a arma e nem mesmo o veículo utilizado no duplo homicídio foram encontrados. A equipe de investigação ressalta ainda que diversas pessoas têm sido ouvidas. A expectativa é que o inquérito seja concluído pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) em dez dias.

Relembre

Lucimar e Bruno foram assassinados com disparos de arma de fogo após voltarem do trabalho. No local, uma testemunha viu duas motos paradas e, em seguida, ouviu o som dos tiros.

Logo após a ação, os criminosos fugiram e o casal foi visto no chão, junto com a motocicleta de propriedade deles. A mulher morreu ainda no local. Bruno foi socorrido e levado ao Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo (HEANA), mas não resistiu aos ferimentos.