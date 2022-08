Feirão vai ofertar mais de 3 mil vagas de emprego e cursos profissionalizantes em Goiânia

Mais de três mil postos de trabalho serão oferecidos nos dias 24 e 25 de agosto em mais uma edição do Feirão de Empregos, realizado pela Secretaria da Retomada.

O evento será realizado na unidade do Colégio Tecnológico (Cotec) Sebastião de Siqueira, no Parque Amazônia, em Goiânia, das 08h às 18h.

As vagas são ofertadas no programa Mais Empregos, cadastradas no Sistema Nacional de Emprego (SINE).

Além dos postos de trabalho, quem passar pelo Cotec poderá assistir a palestras, participar de oficinas interativas, entre outras atividades voltadas à formação profissional.

Os interessados também poderão se inscrever em cursos como Rotinas Administrativas, Informática Básica, Manicure e Pedicure, Bolos e Tortas, Empreender em pequenos negócios e Atendente de Farmácia.