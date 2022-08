O maracujá é uma das frutas mais versáteis dentro da cozinha, inclusive para a Receita de Bolo Gelado de Maracujá!

Seu sabor e cheiro muito característico é capaz de transformar qualquer preparação para um delicioso prato, que agrada todo mundo.

Receita de Bolo Gelado de Maracujá para fazer em casa e se deliciar:

Você vai precisar de:

Para o bolo:

1 e ½ xícara (chá) de suco de maracujá

2 xícaras (chá) de açúcar

4 colheres (sopa) de maisena

5 ovos

¾ xícara (chá) de óleo

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó químico

Óleo e farinha de trigo para untar

Polpa de 1 maracujá para decorar

Para a calda:

1/3 xícara (chá) de suco de maracujá concentrado

½ xícara (chá) de leite condensado

½ xícara (chá) de leite

Para o recheio e a cobertura:

2 envelopes de gelatina em pó sem sabor

2 latas de leite condensado

2 latas de creme de leite sem soro

2 xícaras (chá) de suco de maracujá

Modo de Preparo:

Para o bolo:

Primeiro, bata no liquidificador o suco de maracujá, o açúcar, a maisena, os ovos e o óleo por 2 minutos.

Transfira para uma tigela e misture a farinha e o fermento com uma colher até ficar homogêneo.

Despeje em uma fôrma de 22cm x 30 cm untada e enfarinhada e leve ao forno médio, preaquecido, por 30 minutos ou até dourar levemente.

Retire, deixe esfriar e desenforme. Corte o bolo ao meio e reserve. Misture os ingredientes da calda e reserve.

Para o recheio e cobertura:

Agora, prepare a gelatina conforme instruções da embalagem. Bata no liquidificador com o restante dos ingredientes.

Coloque uma das massas em um prato, umedeça com metade da calda, espalhe metade do recheio e cubra com a outra massa.

Cubra com o recheio restante e decore com a polpa. Corte em quadrados, embrulhe em papel-alumínio e leve à geladeira por 4 horas antes de servir.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!