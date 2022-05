Se você achava que as cervejas eram apenas para um bar em uma sexta-feira depois do trabalho, saiba que há muitas receitas com cerveja que estão ganhando o gosto de muita gente!

E pode acreditar, são preparações que vão te surpreender, acompanhe.

6 receitas com cerveja para fazer em casa e se embriagar de delícias

1. Bolo

Se você achava essa combinação um tanto quanto excêntrica, saiba que ela fica uma delícia e é capaz de agradar a família toda.

Pois pegue sua cerveja favorita e mãos na massa, assista ao vídeo e aprenda:

2. Frango assado

É claro para todo mundo: As carnes preparadas com cerveja ficam deliciosas. E é por isso que esse clássico não poderia faltar em nossa lista.

3. Carne ao molho

Ao lado do frango assado na cerveja, há essa carne ao molho muito saborosa! Inclusive, engana-se quem acha que ela é complexa de se fazer.

Por isso, aproveite para chamar seus amigos para um jantar mais que especial.

4. Risoto de bacon

Aqui vem mais uma receita para se embriagar em uma explosão de sabores.

Aliás, esse risoto pede um bom vinho para acompanhar, ao lado de alguém especial. Veja o vídeo e aprenda:

5. Brigadeiro

Para acompanhar o bolo excêntrico de cerveja, temos também o brigadeiro que vai te surpreender!

No vídeo, você vê que não tem muito segredo para preparar e que fica uma maravilha, veja:

6. Frango empanado

Por último, que tal um petisco de cerveja para comer acompanhado de uma cervejinha gelada?

Esse frango empanado é uma delícia e não exige muito da preparação, e, inclusive, pode ser feito na Airfryer, assado ou frito no óleo.

