Homem é flagrado pegando ‘carona’ no capô de carro em movimentada avenida de Goiânia

Uma cena perigosa flagrada por um caminhoneiro na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia, chocou alguns moradores da região pela ‘carona’ inusitada dada a um homem.

Durante a passagem no local, um carro Volkswagen Gol foi visto com o capô aberto e ‘viajando’ sentado sob o motor do veículo.

Para piorar a situação, outra pessoa também foi flagrada trafegando na parte externa de uma carretinha, que era puxada pelo automóvel.

Na filmagem registrada pelo motorista, o homem brinca com a situação afirmando que a cena era uma ação de ‘boas-vindas’ à capital.

“Seja bem-vindo a Goiânia. É isso mesmo em plena Perimetral Norte”, zombou o motorista.