WhatsApp libera função que vai a matar a saudade que muita gente tinha do Orkut

Conforme anunciado no início do ano pela própria plataforma, um recurso bastante aguardado por alguns usuários do WhatsApp promete matar a saudade que muita gente tinha do Orkut.

A rede social foi um verdadeiro sucesso entre os brasileiros na década de 2000 e fez os internautas ficarem fascinados pela novidade.

Contudo, apesar de ter ‘estourado’ na web, a plataforma acabou caindo em desuso ao longo do tempo e, por isso, foi descontinuada em setembro de 2014. Embora tenha ‘saído do ar’, o WhatsApp pretende trazer a rede social de volta por meio de uma nova atualização.

Afinal, qual é a nova função do WhatsApp que vai matar a saudade que muita gente tinha do Orkut?

Até o momento, a atualização está ativa na versão 2.33.19.3 do WhatsApp Beta e muito em breve, estará disponível para todos os usuários.

De acordo com um print divulgado pelo site WABetaInfo, o recurso oferecerá uma opção de criar comunidades e reunir grupos relacionados a um mesmo assunto – ação bastante parecida com a que era feita pelo Orkut.

Na imagem, é possível notar que o ícone com o nome “Comunidades” foi instaurado no canto superior da tela, onde normalmente fica a opção de câmera.

Segundo o site, a função possibilitará que cada usuário organize facilmente os grupos em que participa e até mandem anúncios. Além disso, cada grupo terá o seu “espaço” para conversar uns com os outros.

Mesmo não estando liberada para todos, a Comunidade será ofertada para até 10 grupos diferentes com até 512 pessoas inclusas.

