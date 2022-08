Muita gente tem dificuldade em encontrar um bom partido para se casar e ser muito feliz. Ao contrário dessas pessoas, você pode ter ao seu lado alguém que realmente vale a pena e que de fato gosta de você.

Para tirar a prova dos nove, veja se ele (a) possui essas atitudes!

6 atitudes que se o seu amor tiver, você pode se casar e ser muito feliz:

1. Tem um bom emprego

Não queremos problematizar, mas se você tem ao lado um amor que se preocupa com o trabalho, estudo, dinheiro e uma boa perspectiva de futuro, com certeza, essa pessoa é boa para se casar.

Isso porque, é uma certa garantia de que se trata de uma pessoa com responsabilidade, maturidade e ambição.

2. Cuida da aparência e higiene

Você não precisa se casar com um deus ou uma deusa grega, mas uma pessoa que se preocupa em manter o cabelo cortado, o perfume e os exames médicos em dia, é sim um bom partido!

Por isso, veja se seu amor se preocupa com isso, possuindo uma boa autoestima e segurança.

3. Sabe conversar

Acredite, mas esse é um ponto muito válido! Se seu companheiro (a) é bom de papo e sabe conversar, invista!

Afinal, é muito ruim você se envolver sério com alguém que não consegue manter um bom diálogo e comunicação.

4. Faz a diferença

Se seu amor é alguém que definitivamente faz a diferença em sua vida, seja no campo profissional ou pessoal, essa também é uma pessoa que vai te fazer feliz.

Isso porque, esse será o seu amparo para vida e suporte emocional para muitas situações.

5. Divide o que tem

Um bom relacionamento exige uma partilha, generosidade e doação!

Logo, para ter um bom casamento, você precisa ter um amor que divida o que tem com você, desde as coisas pequenas, até as grandiosas.

6. Te faz sentir importante

Por último, todo mundo merece ter um companheiro (a) que te faça se sentir importante e uma pessoa única.

Por isso, se você tem alguém que te faz sentir assim, invista! Essa é a garantia de um bom relacionamento.

