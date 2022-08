Assim como existem comidas, plantas, e produtos tóxicos, é óbvio que também existiriam pessoas tóxicas.

Logo, tudo que vem desse tipo de pessoa é na verdade toxinas que fazem muito mal a todos ao seu redor.

E, inclusive, é muito difícil identificar toda essa maldade, já que ela vem camuflada em atitudes que pensamos ser bondosas, mas não são. Veja!

6 atitudes silenciosas que as pessoas tóxicas têm e nem todo mundo percebe:

1. Temperamental

Na grande maioria das vezes, uma pessoa tóxica age de forma temperamental, sendo incapaz de controlar suas emoções, reagindo em excesso.

São esses comportamentos temperamentais que fazem essas pessoas perderem a cabeça em qualquer situação, como na fila do caixa ou no trânsito.

2. Não aceita não

Uma pessoa que não aceita um “não” é na verdade um alguém que não sabe lidar com críticas ou coisas que fujam ao seu controle.

Por isso, esse tipo de pessoa acaba sendo tóxica, já que ela quer te controlar para manter as coisas do seu jeito.

3. Diz tudo que pensa sem filtrar

Aquele amigo sincerão demais acaba sendo um pouco tóxico e inconveniente, sem contar que ele perde totalmente o bom senso.

Isso porque, ele tem o defeito de falar tudo que vem na mente, sem ligar se isso vai ou não magoar o ouvinte.

4. Fazem fofoca

Se você conhece alguém que comenta sobre a vida de outras pessoas sem separar o que é especulação e realidade, certamente, é um alguém tóxico.

A fofoca é uma tática usada por esse tipo de gente para superar suas inseguranças. Poucas coisas são mais destrutivas do que isso.

5. Ganância

A ganância é o ápice da ambição, o que deixa essa virtude uma péssima qualidade.

A pessoa gananciosa começa a ser tóxica a partir do momento em que almeja tudo o que é seu e dos outros também.

E não para por aí, essa conquista se torna mais importante do que até mesmo viver.

6. Não faz terapia

Por último e não menos importante, pessoas tóxicas não conseguem manter sua paz e o autoconhecimento em dia, logo, não fazem terapia.

São as sessões com um psicólogo que consegue manter os bons hábitos de qualquer pessoa e uma ótima forma de lidar com a vida.

