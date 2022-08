Casa do Artesanato reabre em Anápolis e abre espaço para exposições; veja como participar

Depois de passar uma temporada fechada, a Casa do Artesanato voltou ao funcionamento nesta semana. A reabertura tem apoio da Associação Cultural, Artesanal e Social de Anápolis (Acasa).

O espaço acolhe todos os talentos e a vontade de empreender dos artesãos locais.

Acasa conta com aproximadamente 50 associados que participam expondo e comercializando os seus produtos, esse espaço ainda organiza eventos e ações para fomentar as produções locais.

Para os que desejam integrar esse espaço do artesanato é necessário que tenha a carteirinha do artesão. Caso o interessado não possua o documento basta ir à sede da Diretoria Municipal de Cultura, no Centro, com o portfólio de trabalhos realizados, o RG, CPF e o comprovante de endereço.

Aqueles que já têm cadastro e interesse de expor e vender produtos precisam apenas apresentar a carteirinha com xerox dos documentos pessoais, comprovante de endereço e duas fotos 3×4.

