TRE em Goiás abre diversas oportunidades para estudantes que querem fazer estágio

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo online de estágio remunerado do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO).

As oportunidades são para estudantes de níveis médio, com idade igual ou superior a 16 anos, e superior das áreas de Direito, Biblioteconomia, Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis e Jornalismo.

O processo é para o preenchimento de vagas existentes no TRE e para a formação de cadastro de reserva, com duração de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Os interessados devem realizar um cadastro e se inscrever até o dia 15 de setembro, pelo site www.superestagios.com.br.

As provas serão aplicadas no dia 19 de setembro, no mesmo site onde o candidato se inscreveu. O link de acesso ficará disponível das 06h às 23h59.

O valor das bolsas de estágio variam entre R$ 500, para os estudantes de ensino médio, com carga horária de 20 horas semanais e R$ 1 mil, para os acadêmicos de ensino superior, com carga de 25 horas. Os selecionados também terão direito a auxílio transporte.

Para ler o edital completo, clique aqui.