Vereador é preso após advogado gravar pedido de propina na Câmara de Aragarças

Nos últimos meses a Câmara Municipal de Aragarças vivia um clima de preocupação. É que os vereadores sabiam que não demorava e a Polícia Civil pararia o comboio de viaturas por ali em busca de provas sobre uma acusação de extorsão do vereador Rones Kley (Republicanos) contra o advogado Paulielio Ataídes da Silva, que prestava assessoria jurídica à Casa Legislativa.

O parlamentar foi preso na manhã de quarta-feira (24) na Operação Rateio que também fez buscas na casa dele, do filho, Luiz Carlos Guimarães que, segundo a investigação, recebia os valores, além da Câmara Municipal. Os policiais apreenderam celulares, computadores e uma arma na residência de Rones Kley, ex-presidente da Casa.

O advogado procurou a Polícia Civil após ter sido condicionado a manter contrato com o pagamento de R$2 mil mensalmente, seja dentro da própria Câmara ou em depósitos feitos na conta do filho do vereador, Luiz Carlos Guimarães. O repasse, característica de rachadinha, era feito desde janeiro de 2021.

O delegado que investigou o caso, Cleybio Januário, disse à Seção Rápidas que o advogado gravou áudios e vídeos em que mostram as cobranças do parlamentar. “Ele buscou a polícia e trouxe comprovantes de depósitos de pagamentos e o vídeo”, explica.

A Seção não conseguiu contato com os citados. O espaço permanece aberto.