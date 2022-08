Independente do gênero, uma boa alimentação é essencial para todos e garante excelentes benefícios para o organismo e para o corpo. Porém, alguns alimentos em específico podem ser ainda mais benéficos para a saúde feminina.

No geral, todas as comidas consideradas saudáveis possuem uma série de vantagens. Mas, algumas específicas contam com ingredientes que ajudam a fortalecer o sistema imunológico das mulheres.

Além disso, uma dieta equilibrada pode fazer total diferença para o bem-estar, com benefícios até mesmo para o humor.

Pensando nisso, selecionamos uma lista com alguns destes alimentos tão benéficos para as mulheres.

6 alimentos que fazem a diferença na saúde da mulher e nem todas sabem

1. Chocolate amargo

Sim, as fãs de um delicioso chocolate podem comemorar! Além de ajudar no controle da terrível TPM, o tão amado docinho ainda possui diversos benefícios para a saúde.

Para que sejam válidos, quanto mais cacau melhor! Isso porque o principal ingrediente do chocolate contribui para a redução dos riscos de câncer e de doenças cardiovasculares.

Além disso, o alimento cheio de sabor ainda ajuda a controlar a ansiedade, por isso é tão positivo no período menstrual.

2. Salmão

O salmão, um dos principais pratos da comida japonesa tão amada por diversas brasileiras, é outro alimento que faz toda a diferença na saúde feminina.

Rico em vitamina D, A, B12, B5, B3, ferro e ômega 3, o peixe é considerado como sendo um dos melhores ingredientes do mundo.

O salmão ainda apresenta substâncias específicas que contribuem para a prevenção de acidentes vasculares cerebrais (AVC), inflamações e doenças cardíacas. Além disso, ajuda a regular os níveis de cálcio no sangue, assim como o colesterol.

3. Leite

Diversos estudos apontam que o leite é uma das melhores fontes naturais de cálcio. Por este motivo, a bebida é essencial para garantir a saúde dos dentes e dos ossos.

Outro benefício importante principalmente para as mulheres que estão em busca de um emagrecimento saudável é que ele ajuda a reduzir a fome e auxilia na queima de calorias, o que o torna um excelente composto para o processo de emagrecimento.

4. Berries

O morango, mirtilo, cranberry, goji berry e a framboesa são deliciosos alimentos que contam com os mais diversos benefícios para a saúde das mulheres.

Ricos em flavonoides e antioxidantes, os berries previnem o envelhecimento das células, ajudam a reduzir as temidas celulites e ainda amenizam os danos causados pelo estresse, idade e pela poluição.

A framboesa conta com uma substância de extrema importância para o funcionamento das funções nervosas, ósseas, articulares e até mesmo do cérebro.

Já o cranberry é uma deliciosa opção para quem lida com problemas constantes de infecção urinária.

5. Castanhas

Práticas e saborosas, as castanhas são ricas em fibras, proteínas, diversos minerais e gorduras boas importantes para o bom funcionamento do organismo.

Dentre os vários benefícios das oleaginosas para as mulheres estão a redução do acúmulo de gordura e a garantia de um melhor funcionamento das células.

6. Vegetais verde escuros

Sabe aquela deliciosa salada com rúcula, couve e agrião? Então, ela é um prato cheio para a saúde feminina!

Os vegetais com a coloração verde escuro contêm grandes quantidades de importantes vitaminas, como A, C e K, e ácido fólico.

Com isso, ajudam a combater o estresse, os radicais livres, protege o coração e ainda garante pele, olhos, unhas e corpo impecáveis.

