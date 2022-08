Milhões de brasileiros sofrem com algum tipo de problema nos rins que poderia ser facilmente prevenido com alguns hábitos cotidianos.

No entanto, grande parte das pessoas não possuem conhecimento das medidas que poderiam ser tomadas para evitar as disfunções renais.

De forma geral, os problemas são considerados pelos especialistas como toda e qualquer patologia ou disfunção que afete diretamente o bom funcionamento dos rins.

Essas disfunções, muitas vezes consideradas como “comuns” por serem silenciosas, podem agir de maneira crônica ou aguda e causarem graves complicações para o organismo.

Estudos realizados pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) apontaram que cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem com alguma doença nos rins.

Pensando nos cuidados existentes para prevenir complicações no órgão, separamos uma lista com algumas dicas.

6 dicas para evitar problemas nos rins que todo mundo deveria seguir

1. Beba bastante água

Por mais óbvia que possa parecer, beber bastante água é um hábito fundamental para garantir o bom funcionamento dos rins e consequentemente, evitar problemas.

Isso porque ao ingerir uma baixa quantidade do líquido, o órgão acaba ficando sobrecarregado e não consegue as condições necessárias para realizar o processo de filtragem do sangue e das impurezas.

2. Faça a ingestão de suco de fruta cítrica

Poucas pessoas sabem, mas a ingestão de suco feito com alguma fruta cítrica ajuda a proteger o organismo contra a formação das temidas pedras nos rins.

Além disso, os sucos naturais produzidos com limão, abacaxi, laranja ou outras frutas cítricas oferecem diversos benefícios para a saúde.

3. Evite refrigerantes

O consumo frequente de refrigerantes, assim como de outras bebidas muito doces, pode aumentar as chances de desenvolver pedras nos rins.

Um estudo publicado pelo Jornal da Sociedade Americana de Nefrologia apontou que uma das possíveis causas para este problema pode ser a grande quantidade de frutose utilizada para adoçar as bebidas.

4. Diminua a ingestão de sódio

O sódio presente em enlatados, alimentos em conserva, defumados, embutidos e em temperos prontos, quando consumido em excesso acaba impedindo a absorção de cálcio pelo organismo.

Com isso, ao ser eliminado do corpo pela urina, acaba causando o acúmulo de pequenos cristais no órgão que aumentam as chances da formação de pedras.

5. Faça atividades físicas

A prática regular de atividades físicas favorece o bom funcionamento dos rins.

Os exercícios ainda contribuem para a redução dos riscos de doenças renais crônicas.

6. Não exagere no consumo de carne

Quando consumida em excesso, a carne pode sobrecarregar os rins. Por isso, o consumo controlado é indicado principalmente para pacientes com pré-disposição a problemas renais, ou para aqueles que já sofrem com alguma doença.

Entretanto, é importante ressaltar que o indicado é o controle da quantidade e não a retirada total da importante proteína.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

