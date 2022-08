EMISA Incorporadora celebra suas principais conquistas no mercado imobiliário

A EMISA Incorporadora completa, em 2022, 45 anos de história no mercado imobiliário. Nascida em 1977, na cidade de Anápolis e fundada pelos sócios Amador dos Santos e João Emídio, a empresa mantém como tradição a inovação, a credibilidade e principalmente o compromisso com os seus clientes.

As celebrações do aniversário tiveram início com a apresentação de um novo selo aplicado à marca. O conceito de toda campanha desenvolvida se amarra na assinatura “Olhando para o futuro e construindo o agora”, reforçando o momento de celebrar o que ainda vem pela frente.

As novas parcerias, novas conquistas e também os novos lançamentos já prometidos para o mercado, como o O Natto Bueno Design em Goiânia e, em breve, o tão aguardando condomínio de sobrados na cidade de Anápolis.

Para o fundador e diretor João Emídio, ao longo de toda a trajetória, a EMISA passou por desafios, mas sempre horando os compromissos com os clientes na entrega do melhor produto.

Já para Amador dos Santos, também fundador e diretor da EMISA Incorporadora, honrar os compromissos da concepção à entrega é algo muito forte, afinal, o trabalho se dá ao redor de sonhos. ‘’E trabalhar o sonho de alguém é uma responsabilidade enorme!’’.

Atualmente, a EMISA Incorporadora é considerada uma das maiores construtoras de todo o Estado de Goiás. Na cidade de Anápolis são 20 produtos lançados e aproximadamente 3.000 unidades entregues. Já na capital, Goiânia, a incorporadora soma 6 produtos lançados no total, com mais de 500 unidades já entregues. Sem contar a quantidade de canteiros de obra ativos, sendo 3 em Anápolis e 1 em Goiânia.

45 anos e contando

A qualidade construtiva da EMISA Incorporadora é uma das frentes desde o surgimento da empresa. O Avenida Parque, por exemplo, está na sua 2ª etapa e conta com mais de 16 mil m2 de área verde e de lazer. O empreendimento possui lagos contemplativos, cinema, parque privativo e duas quadras de areia, uma de beach tennis e uma outra de futevôlei.

Outro empreendimento que merece um destaque especial é o Elev Jundiaí Design. O lançamento segue um conceito que foi sucesso em Goiânia, o Elev Marista. A proposta é proporcionar a elevação dos melhores momentos, sempre em localização nobre e diferenciais exclusivos da linha.

Em Goiânia, a EMISA chega mais uma vez ao Setor Bueno, agora com um lançamento inspirado na essência da família brasileira. O projeto do Natto Bueno Design introduz o conceito Open Living, onde os espaços internos estão integrados, proporcionando uma sensação de liberdade superior. Além disso, o design também faz referência a uma vida aconchegante, com elementos da natureza introduzidos desde a fachada até os ambientes de lazer.

Uma nova EMISA

A EMISA Incorporadora chegou aos 45 anos contando as conquistas, os aprendizados e as parcerias. Cada chave que foi entregue, cada pé direito no primeiro apartamento, são verdadeiras conquistas nestes anos. Agora a empresa olha para o futuro e já projeta a construção de tudo que vem pela frente.

Para o gerente Guilherme Emídio, a EMISA está hoje em um momento de transição, e com uma equipe já pronta, focada integralmente na qualidade e no bom atendimento que são a marca da empresa. Juliano Santos, também gerente na EMISA Incorporadora, enxerga que os próximos 45 anos irão empenhar a mesma garra, a mesma vontade, e a mesma busca pelo sucesso concretizada pelos sócios fundadores.