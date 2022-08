‘Friozinho’ das manhãs deve permanecer em Anápolis e Goiânia no fim de semana

Aqueles que estão esperando um ‘friozinho’ em Goiás vão gostar de saber que algumas cidades podem ter mínima de 12ºC no final de semana.

Contudo, a amplitude térmica ainda aparece. Os termômetros devem registrar altas temperaturas no período da tarde em grande parte do estado.

Neste sábado (27), Anápolis terá uma mínima de 15ºC e máxima de 28ºC. Já na capital goiana os termômetros devem variar entre 17ºC a 32ºC. Alguns pontos da região central devem chegar a até 34ºC, com predomínio de sol e baixa umidade do ar.

A massa de ar seco se mantem no domingo (28), que promete ser quente em partes de Goiás. Entre as com as temperaturas mais elevadas estão Porangatu com uma máxima de 36ºC, Uruaçu, que deve chegar a 34ºC e Rubiataba a 33ºC.

As regiões onde os termômetros podem cair são a Leste, Sul e Sudoeste do estado. Nesses locais, as mínimas devem ser de 12ºC, 14ºC e 13ºC respectivamente.

Durante todo o final de semana, Goiás estará em nível de alerta em relação a umidade do ar, que estão com os índices abaixo de 20%.