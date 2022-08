Descubra por que os médicos têm a letra tão feia

Você sabia que em 2007, o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas registrou 1853 casos de intoxicação por erro de médicos?

O curioso é que estima-se que 10% desses casos sejam por causa da letra feia nas receitas médicas. Bom, mas você sabe por que os médicos têm uma letra tão feia?

Por mais que não haja uma explicação absoluta, essa característica pode ser explicada por alguns motivos.

Afinal, por que os médicos possuem uma letra tão feia?

Especialistas dizem que a maioria dos médicos carregam a letra feia desde a época da escola.

Mas, para além disso, ainda há as exigências da profissão que colaboram para a piora da letra.

Por exemplo, as consultas em sequência e cargas de trabalho intensas exigem pressa para escrever uma receita de medicamentos.

No entanto, já parou para pensar que existem outras profissões que o cliente tem contato direto com a letra do profissional, mas ninguém reclama?

Não vê-se ninguém por aí julgando a caligrafia de engenheiros, contadores, jornalistas, advogados e afins.

Definitivamente, o defeito parece ser exclusividade dos médicos, quando pode ser comum em qualquer profissão.

Todavia, independente das causas e porquês, a letra feia dos médicos podem gerar muitos problemas aos pacientes.

Por isso, em 1975, o governo brasileiro estabeleceu uma lei proibindo médicos de escreverem de forma ilegível em receitas.

Além disso, existe um decreto federal e um artigo no Código de Ética Médica que obrigam os médicos a escreverem de forma legível.

Logo, o não cumprimento dessa lei pode causar punições e até a cassação do médico e do farmacêutico que venderem os medicamentos errados.

Mas, acima de tudo, há uma solução para esses garranchos: a tecnologia.

Basicamente, há sistemas de computadores que fazem entrega de receitas e exames online.

Desta forma, o médico digita a prescrição pelo programa e o paciente pode acessá-la de onde quiser e com a legibilidade garantida. Parece ser a melhor saída, não é mesmo?

