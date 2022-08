Goiás vence clássico contra Atlético-GO e dorme na parte de cima da tabela

Neste sábado (27) de clássico goiano, quem se deu melhor foi o time alviverde. O Goiás saiu com a vitória por 2 a 1 sobre o desfalcado Atlético Goianiense, alcançou os 32 pontos, o que garante a nona posição na tabela – ao menos, até o fim dos jogos deste domingo (28) pela 24ª rodada do Brasileiro.

Com o tropeço, a equipe treinada por Jorginho continua na penúltima colocação da série A, com 22 pontos, agora a três pontos do 16º colocado, o Coritiba, que venceu o Avaí em casa, também neste sábado.

Desfalcado, o time do Dragão entrou desorganizado, e o Goiás comandado por Jair Ventura aproveitou a confusão do adversário.

Aos dez minutos do primeiro tempo, Caetano conseguiu cabecear a bola em cobrança de escanteio do estreante do time alviverde Marquinhos Gabriel. A bola desviou no zagueiro atleticano Klaus antes de entrar no gol, mas a arbitragem anotou o gol para o jogador esmeraldino.

Minutos depois, o vice-artilheiro do campeonato, Pedro Raul, ampliou a vantagem para o Goiás, mas teve o seu gol anulado por impedimento marcado pela arbitragem.

No primeiro tempo, o Atlético não conseguiu sequer fazer o goleiro Tadeu trabalhar.

Logo aos oito minutos da etapa final, o Goiás aumentou a vantagem, com gol de Marquinhos Gabriel. Ele foi premiado com uma bola espirrada em frente à área do time do Dragão e não desperdiçou a chance de anotar um tento na estreia.

Dois minutos depois, o zagueiro Hayner, do Atlético, levou cartão vermelho direto, após aplicar cotovelada em Dadá Belmonte.

Os treinadores das duas equipes então mexeram nas equipes, e os papéis se inverteram, com o time visitante tomando a iniciativa. O Goiás também ficou com dez jogadores em campo, com a expulsão do meio-campista Caio Vinícius por carrinho perigoso.

O Atlético subiu ainda mais a intensidade do jogo e diminuiu a diferença no placar com gol de Shaylon já aos 38 do segundo tempo. O time do Dragão ainda levou perigo ao Gol de Tadeu uma segunda vez, e o Goiás perdeu bom contra-ataque nos acréscimos; o clássico, entretanto, se encerrou em 2 a 1.

Com o técnico Jorginho ameaçado após sequência negativa, o Atlético tem agora um compromisso crucial na próxima quinta-feira (1º). Recebe o São Paulo pela semifinal da Copa Sulamericana.

O Goiás retorna a campo apenas daqui a 9 dias, em 5 de setembro, quando visita o Santos pelo Brasileiro, em confronto direto por posições na parte de cima da tabela.

GOIÁS

Tadeu; Maguinho (Caio, no intervalo), Caetano, Reynaldo e Sávio (Danilo Barcelos, 33’/2ºT); Auremir (Matheus Sales, aos 13’/2ºT), Marquinhos Gabriel (Luan Dias, 32’/2ºT) e Diego (Apodi, aos 22’/2ºT); Vinicius, Pedro Raul e Dadá Belmonte. T.: Jair Ventura

ATLÉTICO-GO

Renan; Hayner, Wanderson, Klaus e Arthur Henrique; Gabriel Baralhas (Edson Fernando, aos 28’/2ºT; Dudu, 31’/2ºT), Marlon Freitas e Jorginho (Kelvin, aos 28’/2ºT; Shaylon, 31’/2ºT); Airton (Peglow, aos 28’/2ºT), Wellington Rato e Luiz Fernando. T.: Jorginho

Estádio: Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO)

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton de Sousa Oliveira (CE) e Márcia Lopes Caetano (RO)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Maguinho, 15’/1ºT; Wanderson, 34’/1ºT; Auremir, 3’/2ºT;

Cartões vermelhos: Hayner, 11’/2ºT; Caio, 34’/2º

Gol: Caetano, 10’/1ºT (1-0); Marquinhos Gabriel, 8’/2ºT (2-0); Shaylon, 38’/2ºT (2-1)