Trio que aplicava golpes em bancos de todo o Brasil é presa em Anápolis

Três indivíduos, sendo dois homens de 38 e 39 anos, e uma mulher de 37, foram presos na tarde deste sábado (27), no Banco do Brasil da Avenida Presidente Kennedy, no Maracanã, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que a Polícia Militar (PM) foi até o local após receber informações e encontrou o trio aplicando golpes no autoatendimento da agência.

O grupo é conhecido por praticar os atos ilícitos em diversos bancos espalhados pelo Brasil. A PM recebeu diversas imagens de câmeras de segurança comprovando que os suspeitos agindo em Anápolis já estiveram em outras localidades do país.

Com eles foram encontrados diversos itens como celulares, cartões, máquinas para passar cartão, carregadores de celular, dentre outros.

Os três suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Anápolis.