Com preços em alta, pastel já está sendo vendido no cartão de crédito e parcelado

Uma conta no Twitter sem identificação pessoal fez um post explicando a surpresa que teve ao comprar dois pastéis e descobrir que pagará pela dívida até o último mês do ano. O caso viralizou bastante na rede.

Segundo o proprietário do perfil, a profissional do estabelecimento teria dividido a compra, no último domingo (21), de apenas R$ 16 em quatro vezes, sem que ele percebesse.

“A mulher parcelou meu pastel de ontem em 4x mano. Vou ficar até dezembro pagando um pastel”, disse o usuário da plataforma virtual.

Posteriormente, ele explicou nos comentários que teriam sido dois pedidos, cada um de R$ 8 e que, quando observou a divisão no aplicativo Nubank, acreditou até que teria sofrido um golpe.

“Quando vi isso, fui até ver com minha mãe para ver se não era golpe”, disse, em seguida, respondendo o próprio Tweet.

Milhares de internautas interagiram com o rapaz e o incentivaram a adiantar as parcelas, para que recebesse descontos pela antecipação.

Outros ficaram chocados com o preço pago em dois pastéis e relembraram à época em que era possível encontrar o mesmo produto por R$ 2,50.

Até mesmo o perfil oficial do Serasa respondeu o post em tom de humor: “qualquer coisa se quiser negociar depois eu tô aqui”, publicaram.

Veja