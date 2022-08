Figurinhas da Copa do Mundo estão valendo `ouro´ e podem mudar a vida de quem encontra

Valiosas, raras e principalmente caras. As figurinhas do novo álbum da Copa do Mundo de 2022 tem dado um verdadeiro ‘trabalho’ aos bolsos dos colecionadores que querem completar o livro. Tudo isso porque, dependendo do jogador, o valor do adesivo pode chegar até R$ 9 mil.

A dificuldade para concluir a coleção surgiu após uma decisão da Panini – empresa responsável pela fabricação do produto – de distribuir “stickers extras” (figurinhas extras) encontradas a cada 1.900 pacotes.

Ou seja, além de tentar achar todas as 670 figurinhas, os colecionadores ainda devem torcer para conseguir encontrar 01 dos 80 cromos “especiais”, que somam 20 jogadores. Apesar de difícil, a pessoa que encontrar alguns deles pode tirar a sorte grande.

Muito acima do valor de R$ 4 o pacote contendo 05 figurinhas, a do Neymar, por exemplo, está sendo vendida de forma avulsa por R$ 2 mil, R$ 5 mil e até R$ 9 mil. Tudo isso negociado via redes sociais ou mesmo por sites específicos.

Já a do jogador francês Mbappé pode ser adquirida por valores de R$ R$ 2,5 mil até R$ 7,2 mil. Enquanto a do português Cristiano Ronaldo pode ser encontrada de R$ 1,9 mil até R$ 5 mil.

O croata Luka Modric é comercializado em um site online de compra e venda por R$ 3 mil. O polonês Robert Lewandoski, é vendido por R$ 1,9 mil e R$ 1,7 mil, e o dinamarquês Christian Eriksen sai por R$ 1 mil.

Além dessas, estão disponíveis as figurinhas dos seguintes atletas: Giovanni Reyna (Estados Unidos), Luis Suárez (Uruguai), Kevin de Bruyne (Bélgica), Almoez Ali (Catar), Gavi (Espanha), Heung-Min Son (Coréia do Sul).

Os jogadores Ryan Gravenberch (Holanda), Dusan Vlahovic (Sérvia), Jude Bellingham (Inglaterra), Guillermo Ochoa (México), Raphaël Varane (França), Sadio Mané (Senegal) e Alphonso Davies (Canadá) também integram a parcela dos stickers.