Uber para taxistas é nova aposta da Prefeitura de Goiânia para ‘reanimar’ o setor

A Prefeitura de Goiânia, juntamente com a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), irá divulgar na próxima semana os principais pontos da implantação do aplicativo para taxistas na capital.

A proposta foi avaliada pela administração municipal na última semana e, agora, passará pelo crivo do órgão a fim de saber quais serão os custos, ganhos e perdas na implementação do programa.

Ao Portal 6, o diretor de transportes da SMM, Jean Damas, deu uma prévia de como funcionará a nova modalidade.

De acordo com ele, o sistema taxi-app será parecido com o modelo Táxi-Rio, implantado no Rio de Janeiro, – similar ao Uber e 99 Pop – que consiste em uma solicitação de corridas de táxis.

Assim, os usuários do aplicativo poderão pedir uma viagem para o lugar que almejam com um valor mais em conta do que aos oferecidos pelos concorrentes.

“Ele [aplicativo] pode dar até 40% de desconto para os usuários dependendo do tipo de rota, o tempo de espera e a modalidade escolhida pela pessoa”, diz.

Além do pedido, os usuários também poderão avaliar o histórico dos motoristas e ainda fazer denúncias sobre assédio, racismo e até preconceito – caso sejam vítimas durante as corridas.

“O diferencial desse programa é que ele é um serviço público, com um funcionamento fiscalizado diretamente pela Prefeitura”, afirma.

Segundo Jean, a demanda para a instauração do programa surgiu por meio da vontade da própria categoria dos taxistas em ‘alavancar’ o negócio.

“É um desejo deles, pois, dessa forma, eles podem saber quais são os bairros que têm maior demanda e transitar por eles”, revela.