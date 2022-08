Meteorologia tem boa notícia para o início do mês de setembro em Goiás

Após um fim de semana de muito sol e calor, Goiás irá registrar manhãs mais amenas a partir desta terça-feira (30). Com o avanço do ar frio de origem polar pelo Brasil, cidades do estado terão leve redução nas temperaturas mínimas.

A passagem do fenômeno, porém, não deve atingir todas as regiões. Segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), apenas alguns municípios, principalmente no Sudoeste e Centro-Leste, sentirão a diferença. “É uma ligeira queda, nada muito expressivo. A previsão é que na quinta-feira (1º) ou sexta-feira (02) já tenha passado”, destaca.

Apesar da mudança, uma massa de ar seco manterá o tempo estável e com predomínio de sol nos próximos dias. No período da tarde, as temperaturas máximas seguirão elevadas e com umidade relativa do ar em índices críticos, abaixo de 20%. “O fenômeno vai deixar o tempo ainda mais seco. Então é alerta total”, afirma.

Ao Portal 6, o meteorologista também adianta que o calorão poderá ter outra trégua na próxima semana. “Temos a previsão de um outro ar frio avançando pelo país em sete dias, mas também deve ser ameno e afetar apenas as regiões mais ao sul do estado”, pontua.

O estado segue sem previsão de chuvas. Porém, na primeira metade de setembro, alguns moradores podem ser surpreendidos. “Lá pelos dias 11 e 12 de setembro já temos uma probabilidade. Não dá para ficar animado, pois )vai ser ‘um espirro’, e só nas regiões sul e sudoeste. Chuva significativa mesmo apenas em outubro”, revela.