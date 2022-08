As vezes, emprestamos dinheiro para pessoas próximas, como amigos e familiares, para ajudar em momentos de dificuldades financeiras. Porém, o grande problema se encontra na hora de encontrar formas de cobrar a dívida que fica.

Claro que nem sempre é preciso insistir muito para receber o pagamento, mas quando ocorre vem aquela dificuldade.

Principalmente quando o devedor é alguém bastante próximo, encontrar formas de cobrar a quantia devida se torna um desafio ainda maior.

Pensando nisso, separamos algumas maneiras que podem ser uma saída para recuperar aquele dinheiro anteriormente emprestado.

6 formas de cobrar alguém que está te devendo e ainda não pagou

1. Converse

A primeira e talvez mais simples maneira de reaver a quantia que alguém está te devendo, é aquela boa e velha conversa.

Por mais difícil que possa parecer manter a calma quando não se está sendo pago como deveria, o importante para se conquistar o que deseja é se manter tranquilo e conversar pacificamente na busca de uma solução.

2. Relembre a dívida

O devedor pode esquecer que possui uma dívida, por isso, até mesmo antes de realizar a cobrança, é importante relembrá-lo da quantia devida.

Então, não deixe que a falta de pagamento caia totalmente no esquecimento. Utilize uma forma sutil para que a pessoa não se sinta constrangida, mas lembre que algo está faltando.

Se preferir, a forma mais direta também é uma boa opção, até mesmo para reforçar de que você está aguardando o retorno do valor.

3. Tente negociar

Com uma proposta de renegociação da dívida, as desculpas do credor para não pagar o que está devendo vão ficar escassas, levando o mesmo a pagar o que deve para evitar problemas.

Então, não pense que irá se sair no prejuízo caso negocie a quantia. Pense no que ficaria melhor para ambos e se jogue na proposta.

4. Notifique o devedor oficialmente

Por meio de uma carta no estilo mais formal, ou por uma mensagem eletrônica encaminhada por e-mail, notifique o devedor de que ele deve efetuar o pagamento.

Nesse caso, é importante garantir o recebimento da notificação. Por isso, exija um retorno da parte notificada.

Quando encaminhado no formato tradicional de carta, por exemplo, o credor pode utilizar o Aviso de Recebimento dos próprios correios. Com isso, logo que obtiver o retorno aguardado, existirá uma prova de que o outro foi avisado.

5. Cobrança registrada em cartório

Caso a dívida persista sem qualquer sinal de que será paga, uma outra opção, com consequências um pouco delicadas, é formalizá-la no cartório.

Com o registro, a pessoa será apontada como devedora, o que irá dificultar um pouco a vida dela naquele órgão em específico.

Justamente por conta disso, é preciso pensar bastante antes de levar o caso para o cartório.

6. Cobrança judicial

Por último, mais uma das formas de cobrar uma dívida é judicialmente, mas, esta é uma medida um tanto extrema e precisa ser muito bem analisada antes da tomada da decisão.

Se você realmente não vê outra saída para reaver o dinheiro e deseja levar o caso para o judiciário, então junte toda a documentação necessária para comprovar o déficit e abra o processo de cobrança.

Ao cobrar a dívida judicialmente o devedor vai ser intimado a pagar o valor devido e você poderá ainda receber com juros e correção monetária.

