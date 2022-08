Quando um relacionamento chega ao fim, algumas atitudes drásticas devem ser tomadas para evitar possíveis frustrações. Uma das, é apagar o contato do crush e nunca mais desbloquear.

A decisão é sem dúvida uma prova de amor próprio, pois desta forma, você estará evitando dores de cabeça e o principal: cuidando da sua saúde mental.

6 motivos para apagar o contato do crush e nunca mais desbloquear

1. Não há risco de ter novas recaídas

Ao apagar o contato do crush, você estará se prevenindo das tão temidas recaídas, que podem reacender algum sentimento antigo.

Assim, você consegue evitar relembrar o passado e ficar preso no momento que, muitas vezes, já não te cabe mais.

2. Evita possíveis estresses

Quando se exclui o número da pessoa almejada, você também está excluindo a possibilidade de tretas e discussões virem à tona, o que pode causar estresses desnecessários.

Dessa maneira, você garante que a paz fique garantida e o seu psicológico continue em perfeito estado.

3. Não lembra dele

Um dos motivos para apagar o contato do crush e nunca mais desbloqueá-lo é que você está contribuindo para não lembrar dele.

Este é o primeiro passo para que você consiga esquecer de vez a pessoa amada e, consequentemente, seguir em frente ao lado de um outro alguém.

4. Ajuda na superação

Apagar o contato do boy pode ser uma maneira de agilizar a “superação”. Ao tomar essa decisão, você estará dando um passo para seguir em frente e se libertar dos resquícios de sentimentos que ainda existem.

No entanto, é válido ressaltar que o processo é demorado e deve ser feito com calma e paciência, a fim de evitar danos no seu coração e no de outras pessoas.

5. Não alimenta sentimentos passados

Quando se deleta o número do crush, você também estará se libertando de sentimentos e lembranças que estão no passado.

Relembrar algumas coisas e situações podem te impedir de evoluir em algumas áreas e relações.

Por isso, não tenha medo de tomar uma atitude como essa.

6. Evita stalkear

Por fim, um dos motivos para apagar o contato do crush e nunca mais desbloqueá-lo é que, assim, você evitará dar aquela “stalkeada” nas redes sociais do outro.

Dúvidas como “O que ele está fazendo?”, “Com quem ele está?” e “Onde ele está?” podem até passar pela sua mente, mas ao excluir o número, você evitará saber a resposta para essas perguntas.

