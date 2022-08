O mês de setembro será recheado de surpresas para alguns signos do zodíaco que estão cansados do piloto automático e precisam de um recomeço para encontrar a felicidade.

E acredite! Esse novo mês que se inicia nesta quinta-feira virá com tudo e trará tantos sentimentos bons e abandonos de culpas, que essas casas astrológicas se sentirão renovadas.

Muitas bagagens que trouxeram até aqui terão de ser deixadas para trás e essa situação pode pesar um pouco para alguns. No entanto, essa é uma parte fundamental do processo para ter um bom recomeço.

Diante disso, separamos uma pequena lista com alguns desses signos que mais serão afetados em setembro e você precisa conferir para ficar por dentro. Veja!

3 signos que vão começar setembro com pé direito encontrando a felicidade tão esperada:

1. Virgem

Fim de ciclo, sensualidade e ressignificação. Essas serão as palavras chaves para os virginianos neste mês que se inicia.

O adeus mais complexo da vida do nativo será dado por agora e ele será muito necessário para que um novo amor chegue para ficar.

Afinal, quem já está com a casa cheia não consegue mais receber visitas. Portanto, trate de esvaziar essas malas de lembranças do passado, ressignificar o que te feriu e aposte na sensualidade para se apaixonar novamente.

2. Câncer

Para os cancerianos, as palavras serão: cura, oportunidade e aventura. É tempo de cura para esse signo que tanto ama, tanto se entrega e tanto se magoa.

Foram longos oito meses sofrendo pelo passado que não volta mais, mas essa história dará uma reviravolta agora.

É que está na hora de compreender que a felicidade do canceriano só depende dele, e ter alguém do lado só o complementará.

Algumas aventuras e oportunidades de viagens aparecerão e o nativo poderá aceitar sem medo de ser feliz. Já chega de tanto boicote, certo?

3. Aquário

Por último, para os aquarianos as palavras para setembro serão: recomeço, novidade, presente e cautela.

E o que isso quer dizer? Bom, também serão dias intensos de mudanças e o nativo perceberá que ficar remoendo as antigas mágoas não o fará mais forte ou mais feliz. É pura perda de tempo!

A novidade poderá vir no campo profissional, como uma oportunidade de aumento ou promoção. Se esforce e foque apenas no necessário.

Tenha cautela com as palavras hostis e com o jeito arisco de enfrentar a vida, pois isso pode te prejudicar.

